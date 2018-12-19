Emirates übernimmt 190ste Boeing 777

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Mit der aktuellen Lieferung nimmt Emirates die 190ste Boeing 777 und damit die letzte bestellte Boeing 777-300ER in die Flotte auf.

Emirates ist der weltweit größte Betreiber von Boeing 777-Flugzeugen und die einzige Fluggesellschaft weltweit, die alle sechs Varianten des Modells betrieben hat. Emirates erhielt jede achte ausgelieferte Boeing 777 und plant als eine der ersten Fluggesellschaften weltweit seine Flotte um 35 Boeing 777-8 und 115 Boeing 777-9 zu erweitern.

Emirates nahm seine erste Boeing 777-300ER im März 2005 in Empfang und erhielt nach über 13 Jahren erfolgreichen Flugbetriebs nun das 146. und damit letzte Flugzeug dieses Typs. Jede fünfte bis heute produzierte Boeing 777-300ER wurde bereits von Emirates eingesetzt. Damit hat sich das Modell zum Rückgrat der Flotte entwickelt und wird aktuell auf über 119 Strecken eingesetzt. Eine Boeing 777-300ER in Emirates Besitz ist im Durchschnitt sechseinhalb Jahre alt.

Emirates 190ste Boeing 777-300ER A6-EQP (Foto: Boeing)

„Die Boeing 777-300ER ist ein Eckpfeiler unserer Erfolgsgeschichte als grösste internationale Fluggesellschaft der Welt. Die Effizienz, Reichweite und Nutzlastkapazität des Flugzeugs haben es uns ermöglicht, unsere Kunden auf sechs Kontinenten mit und über Dubai zu verbinden und ihnen ein unvergleichliches Flugerlebnis zu bieten. Mit 140 dieser Flugzeuge in unserer Flotte wird die Boeing 777-300ER auch in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle in unserem Betrieb spielen und globale Tourismus- und Handelsmöglichkeiten unterstützen“, erklärt Sir Tim Clark, Präsident von Emirates. "Wir haben in den letzten drei Jahrzehnten eng mit Boeing und dem 777-Programm zusammengearbeitet, und wir werden diese Partnerschaft weiterführen, wenn wir ab 2020 die ersten 777-8 und 777-9 Flugzeuge entgegennehmen."

Emirates hat mit seiner 777-Flotte seit 1996 fast 350 Millionen Passagiere auf über 1,28 Millionen Flügen befördert und dabei 6,6 Milliarden Kilometer zurückgelegt – das entspricht etwa 8.600 Flügen zum Mond und zurück. Ende 2017 präsentierte die Fluggesellschaft die weltweit ersten vollständig geschlossenen First-Class-Kabinen in seinen 777-300ER und überarbeitet aktuell Business Class und Economy Class seiner 777-200LR.

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