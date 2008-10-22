Emirates überdenkt Preise auf weiteren Flügen
22.10.2008 PSEN
Emirates gab Anpassungen der Business und Economy Tarife auf mehr als zwölf internationalen Strecken bekannt.
Emirates gibt Anpassungen der Business und Economy Tarife auf mehr als zwölf internationalen Strecken bekannt.
Die Airline will die aktuellen Ölkosten berücksichtigen und die Preise für Flüge in diverse Städte Indiens, Europas, des Mittleren und Fernen Ostens um 7% bis 35% senken. Im August hatte Emirates bereits eine erste Preisanpassung angekündigt. Die in Dubai stationierte Fluggesellschaft bedient 101 Städte auf allen sechs Kontinenten.