Emirates überdenkt Airbus A380 Auslieferungsplan

Wegen des starken Nachfragerückgangs nach Fernreisen muss auch die wachstumsverwöhnte Fluggesellschaft aus Dubai die Flottenplanung unter die Lupe nehmen.

Wegen des starken Nachfragerückgangs nach Fernreisen muss auch die wachstumsverwöhnte Fluggesellschaft aus Dubai die Flottenplanung unter die Lupe nehmen.

Laut Aussagen von Emirates Airlines überdenkt die Fluggesellschaft momentan den Auslieferungspan ihrer Airbus A380 Grossraumflugzeuge. Auf einigen Strecken entwickelt sich die Nachfrage schlechter als erwartet, daher drängt sich der Umstieg auf den grösseren Superjumbo momentan nicht auf. Die grösste Fluggesellschaft aus der Golfregion ist verständlicherweise immer in engem Kontakt mit Airbus Industries, um den Auslieferungsplan ihrer Maschinen zu koordinieren. Es könnte durchaus sein, dass sich die beiden Unternehmen auf eine kleinere Auslieferungsrate bei dem Airbus A380 einigen werden.

Video Trent 900 an Airbus A380