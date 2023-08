Emirate und V Australia fliegen zusammen

Emirates und die Langstreckenlinie der Virgin Blue, V Australia wollen ab Oktober auf den Trans-Tasmanischen Routen in Form eines Codesharings zusammenarbeiten.

Die Fluggesellschaften gaben bekannt, dass V Australia am 25. Oktober ihren Code auf Emirates täglichen Flügen von Sydney nach Christchurch und Auckland in Neuseeland anbringen wird. Nach Auckland betreibt Emirates einen Airbus A380, auf der Strecke Sydney-Christchurch ist eine Boeing 777 im Einsatz. Die Trans-Tasmanische Strecken stehen unter grosser Konkurrenz von Seiten der Air New Zealand, Qantas Airways, Jetstar und Virgin Blues Pacific Blue.