Embraers Verkäufe konstant

Die drittgrösste Flugzeugherstellerin der Welt Embraer verbucht im ersten Quartal 41 Bestellungen.

Dies ist ein Auftrag mehr als im ersten Quartal des vergangenen Jahres. In einem ausführlichen Pressebericht sagte die Flugzeugherstellerin, dass ihr Auftragsbüchlein einen Wert von US$16 Milliarden ausweise, was 3,6 Prozent unter dem Vorjahreswert liegt. Die Firma gab ausserdem den definitiven Abschluss eines bereits früher angekündigten Vertrags für den Verkauf von über 20 Passagierflugzeugen an die argentinische Airline Austral bekannt. In den ersten drei Monaten des Jahres kamen zwei neue Mitglieder zur E-Jet Benutzerfamilie hinzu: Gulf Air erhielt zwei Embraer 170 Flugzeuge über ECC Leasing und auch Libyens Petro Air nahm zwei dieser Maschinen in ihre Flotte auf.