Embraer will E-Jet Produktion kürzen

Der brasilianische Flugzeughersteller Embraer plant eine Reduktion der Produktion der E-Jet Linie um 15 bis 20 Prozent, um mit dem gesunkenen Auftragsüberhang zurechtzukommen.

