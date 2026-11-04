Embraer und Austrian vereinbaren Komponenten-Pool-Programm

Austrian Airlines Embraer 195 (Foto: Embraer)

Embraer und Austrian Airlines haben eine Vereinbarung über ein Komponenten-Pool-Programm für die derzeit 13 Flugzeuge umfassende E195-Flotte der Fluggesellschaft getroffen.

Die Vereinbarung ermöglicht den Zugang zu umfassenden Lösungen für die Komponentenversorgung, die darauf abzielen, eine hohe Verfügbarkeit der Flotte zu gewährleisten. Das Pool-Programm umfasst mehr als 300 Flugzeugkomponenten und beinhaltet Leistungen wie den Austausch, die Reparatur und die Überholung von Teilen.

Unser Pool-Programm wurde entwickelt, um das Komponentenmanagement zu vereinfachen und Betreiber dabei zu unterstützen, die Flugzeugverfügbarkeit zu maximieren sowie wartungsbedingte Kosten zu senken. Wir freuen uns, Austrian Airlines mit einer Lösung zu unterstützen, die den Zugriff auf Ersatzteile, Reparaturkapazitäten und technisches Fachwissen vereint. So kann sich die Fluggesellschaft ganz darauf konzentrieren, ihren Passagieren ein herausragendes Reiseerlebnis zu bieten,

sagte Carlos Naufel, President und CEO von Embraer Services & Support.

Das Pool-Programm von Embraer bietet Fluggesellschaften weltweit eine umfassende Komponentenversorgung, gestützt auf das technische Know-how und das weitreichende Servicenetzwerk des Unternehmens. Das Programm ermöglicht erhebliche Einsparungen bei der Komponentenreparatur sowie bei den Kosten für die Lagerhaltung, reduziert den Bedarf an eigenen Lagerkapazitäten und basiert auf garantierten Leistungsstandards. Embraer Services & Support bietet eine Vielzahl maßgeschneiderter Lösungen an, die darauf ausgelegt sind, den After-Sales-Service zu optimieren und die weltweit wachsende Flotte von Embraer-Flugzeugen zu unterstützen.