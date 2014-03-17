Embraer stellt überarbeiteten E-Jet vor

Der brasilianische Flugzeugproduzent Embraer hat am 12. März 2014 in Sao José dos Campos den ersten überarbeiteten Embraer 175 vorgestellt.

Der verbesserte Embraer 175 wird gegenüber seinem Vorgängermodell bis zu 6,4 Prozent weniger Triebstoff verbrauchen. Embraer hat sich bei der Überarbeitung der E-Jet Familie ein Effizienzsteigerungsziel von fünf Prozent gesetzt, dies konnte nun sogar übertroffen werden. Der neue Embraer 175 verfügt über modifizierte Winglets, aerodynamisch optimierte Oberflächen und weitere Verbesserungen. Die Maschine soll in dieser Woche an den ersten Kunden übergeben werden und im Unterauftrag von United Airlines fliegen.