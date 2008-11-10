Embraer senkt Prognosen für 2009

Der brasilianische Flugzeughersteller hat ihre Lieferungspläne für 2009 von 315 bis 350 Flugzeugen auf 270 Maschinen korrigiert.

Der brasilianische Flugzeughersteller hat seine Lieferungspläne für 2009 von 315 bis 350 Flugzeugen auf 270 Maschinen korrigiert.