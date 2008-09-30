Embraer ortet Finanzierungsprobleme

Embraer ist sich sicher, dass sich die Kreditkrise auf die Finanzierung von Flugzeugen negativ auswirken wird. Bestellungen wurden bis jetzt noch keine widerrufen.

Embraer ist der drittgrösste Flugzeugbauer auf der Welt, im Segment der Regionalflugzeuge nimmt die Unternehmung aus Brasilien mit ihrem E Jet die Marktführerschaft ein. Der Geschäftsführer, Frederico Fleury Curado, berichtete in Singapore, dass Embraer mit den Auslieferungen im Fahrplan liege. Falls die Kreditkrise länger andauern wird, ist er überzeugt, dass sich dies negativ auf die Beschaffung neuer Verkehrsflugzeuge auswirken wird. Embraer ist jedoch zuversichtlich, auch diese Turbulenzen gut zu überstehen, da sie in drei Marktsegmenten gut positioniert seien. Die Geschäftsreiseflugzeuge werden trotz Krise gut nachgefragt und der Militärbereich ist längerfristig planbar. Embraer hofft immer noch auf einen Grossauftrag für den 190 er Jet von Aerolineas und Austral aus Argentinien.