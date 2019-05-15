Embraer mit starkem EBACE Auftritt

Embraer at EBACE (Foto: FliegerWeb.com)

Der brasilianische Flugzeugbauer wird mit sechs Business Jets auf dem Außengelände an der diesjährigen EBACE vertreten sein, auch die Lineage 1000E ist dabei.

Embraer wird laut eigenen Angaben auf dem Außengelände an der EBACE in Genf mit einem Phenom 100EV, einem Phenom 300E, einem Legacy 650E und den neusten beiden Praetor 600 und Praetor 500 vertreten sein. Auch der exklusive Langstreckenluxusjet Embraer Lineage 1000E wird an der diesjährigen EBACE dabei sein.

Embraer Lineage 1000 (Foto: Embraer)

Neben diesen sechs exklusiven Geschäftsreiseflugzeugen wird sich Embraer, wie man es sich aus früheren Jahren an der EBACE gewohnt ist, auch mit einem großzügigen Auftritt im Innenbereich des PALEXPO Gebäudes präsentieren.

Die EBACE 2019 findet in Genf vom 21. Mai bis zum 23. Mai statt.