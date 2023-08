Embraer mit sehr gutem Jahresabschluss

Der drittgrösste Flugzeugbauer verkaufte 2007 für 5,25 Milliarden US Dollar Flugzeuge, im 2006 lagen die Verkäufe bei 3,76 Milliarden.

Der brasilianische Flugzeughersteller lieferte im letzten Geschäftsjahr 169 Flugzeuge im Wert von 5,25 Milliarden US Dollar aus. Der operative Gewinn konnte sich um 33 Prozent auf 455,7 Millionen US Dollar verbessern. Die bestellten Flugzeuge akkumulierten sich Ende Dezember 2007 auf 764 und 786 Optionen. Die zu bauenden Maschinen haben einen Auftragswert von 18,8 Milliarden US Dollar. Embraer will in diesem Geschäftsjahr 195 bis 200 Flugzeuge bauen, das sind 30 Maschinen mehr als im Vorjahr.