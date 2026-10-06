Embraer mit guten Quartalszahlen

Embraer Praetor 600E (Foto: Embraer)

Der brasilianische Flugzeugbauer Embraer konnte im dritten Quartal 2026 insgesamt 66 Flugzeuge ausliefern, laut Unternehmensaussagen war dies das bislang stärkste Ergebnis für ein drittes Quartal.

Die Auslieferungen stiegen im Jahresvergleich um 6 Prozent und gegenüber dem Vorquartal um 2 Prozent, damit belief sich die Gesamtzahl für die ersten neun Monate auf 175 Flugzeuge, was einem Anstieg von 14 Prozent gegenüber den 153 Einheiten des vergleichbaren Vorjahreszeitraums entspricht.

Embraer E195-E2 Jungfernflug (Foto: Embraer)

Im Bereich Verkehrsflugzeuge (Commercial Aviation) wurden 22 Maschinen ausgeliefert: 11 E175 und 11 Jets der E2-Familie. Dies entsprach einem Zuwachs von 10 Prozent sowohl im Jahres- als auch im Quartalsvergleich. Der Geschäftsbereich für Geschäftsreiseflugzeuge (Executive Aviation) lieferte 41 Jets aus, unverändert gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2025. Der Bereich Verteidigung & Sicherheit (Defence & Security) konnte im dritten Quartal ein KC-390 Millennium Transporter sowie zwei A-29 Super Tucano Trainingsflugzeuge übergeben.

Embraer C-390 Millennium FAB (Foto: Embraer)

Der brasilianische Hersteller führte diese Entwicklung unter anderem auf die Bemühungen zurück, Produktion und Auslieferungen gleichmäßiger über das Jahr zu verteilen. Embraer bestätigte seine Prognose für das Jahr 2026, die Auslieferungen von 80 bis 85 Verkehrsflugzeugen und 160 bis 170 Geschäftsreisejets vorsieht.