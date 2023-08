Embraer meldet soliden Gewinn

Bei einem Umsatz von 5,466 Milliarden US Dollar erwirtschaftete der Flugzeugbauer aus Brasilien einen Gewinn von 248,5 Millionen US Dollar.

Im vierten Quartal konnte Embraer 91 Flugzeuge ausliefern, die gesamte Produktion für das vergangene Jahr erreichte 244 Maschinen. Der Operative Gewinn (EBIT) sank von 537 Millionen US Dollar auf 335,6 Millionen US Dollar, dies führte zu einer operativen Marge von 6,1 Prozent, im 2008 lag diese noch bei 8,5 Prozent. Der Ertrag bei den Verkehrsflugzeugen lag bei 3,367 Milliarden US Dollar, die Executive Jets machten 0,896 Milliarden US Dollar aus, das Rüstungsgeschäft steuerte 499 Millionen US Dollar bei und die übrigen Geschäfte machten 703 Millionen US Dollar aus. Als Ausblick gibt Embraer für das 2010 einen Umsatz von 5 Milliarden US Dollar an, der drittgrösste Flugzeughersteller will in diesem Jahr 227 Jets ausliefern und peilt einen Gewinn von 300 Millionen US Dollar an, der einer EBIT Marge von 6 Prozent entspricht.