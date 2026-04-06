Embraer lieferte 44 Flugzeuge aus

Embraer E195-E2 (Foto: Embraer)

Der brasilianische Flugzeugbauer konnte im ersten Quartal 2026 insgesamt 44 Flugzeuge ausliefern, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von 47 Prozent.

Der Embraer Geschäftsbereich Commercial Aviation konnte im ersten Quartal 2026 zehn neue Verkehrsflugzeuge ausliefern, darunter drei Embraer E195-E2-Modelle, die größten Flugzeuge, die Embraer derzeit in diesem Segment produziert. Das Auslieferungsvolumen des Geschäftsbereichs für Verkehrsflugzeuge stieg im Vergleich zum ersten Quartal 2025, in dem sieben Flugzeuge ausgeliefert wurden, um 43 Prozent.

Im Bereich Executive Aviation von Embraer wurden im ersten Quartal 29 Jets ausgeliefert, das entspricht einem Plus von 26 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2025 mit 23 ausgelieferten Flugzeugen. Die gestiegenen Auslieferungen sowohl von leichten als auch von mittelgroßen Jets trugen zu diesem starken Ergebnis bei und spiegelten die anhaltend solide Nachfrage in diesem Segment wider.

Im Bereich Defense & Security lieferte Embraer ein Militärtransportflugzeug vom Typ KC-390 Millennium sowie vier A-29 Super Tucano aus, das waren also insgesamt fünf Flugzeuge im ersten Quartal 2026. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres wurden im militärischen Bereich keine Flugzeuge ausgeliefert.

Embraer rechnet im Jahr 2026 mit 80 bis 85 Flugzeugauslieferungen im Bereich Commercial Aviation (Mittelwert: +6 Prozent gegenüber dem Vorjahr) und mit 160 bis 170 im Bereich Executive Aviation (Mittelwert: +6 Prozent gegenüber dem Vorjahr).