Embraer liefert den 2000sten E-Jet aus

Embraer liefert den 2000sten E-Jet aus (Foto: Embraer)

Embraer hat das 2.000ste Flugzeug seiner E-Jet-Familie ausgeliefert und sich damit unter die drei erfolgreichsten Verkehrsflugzeugfamilien der Welt eingereiht.

Das Jubiläumsflugzeug, eine E195-E2, wurde am Embraer-Hauptsitz in São José dos Campos an die brasilianische Fluggesellschaft Azul Linhas Aéreas übergeben. Es ist gleichzeitig der 50. E-Jet der zweiten Generation, der an Azul ausgeliefert wurde.

Die 2004 eingeführte E-Jet-Familie hat rund 48 Millionen Flugstunden absolviert und mehr als 2,85 Milliarden Passagiere befördert. Über 90 Fluggesellschaften in mehr als 60 Ländern haben die Flugzeuge eingesetzt.

Die Familie umfasst die Modelle der ersten Generation E170, E175, E190 und E195 sowie die neueren Modelle E190-E2 und E195-E2. Ihr Erfolg hat Embraer geholfen, über den traditionellen Markt für Regionalflugzeuge hinaus in das Segment der kleinen Schmalrumpfflugzeuge zu expandieren.

Azul hat seit dem Betriebsstart im Dezember 2008 mit einer E190 mehr als 140 E-Jets im Einsatz. Die Fluggesellschaft war auch Erstkunde der E195-E2 und erhielt das erste Exemplar im Jahr 2019.