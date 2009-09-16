Embraer liefert 600sten E-Jet aus

Die Maschine konnte am 15. September ihren 600sten E-Jet ausliefern, der Embraer 175 ging an die polnische Fluggesellschaft LOT.

Vor fünf Jahren konnte der erste E-Jet von Embraer ausgeliefert werden, kein anderes Verkehrsflugzeug in dieser Klasse verkauft sich besser als die E-Jet Familie. LOT übernahm im März 2004 als erster europäischer Betreiber einen Embraer E-Jet, momentan befliegt LOT mit zehn Embraer 170 und sechs Embraer 175 ein grosses Europanetzwerk ab ihrer Hauptbasis in Warschau. Die Airline unterstreicht die Zuverlässigkeit der Maschine, die Completion Rate liegt bei 99,9 Prozent.