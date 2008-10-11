Embraer liefert 48 Jets im 3. Quartal
11.10.2008 PSEN
Der brasilianische Flugzeughersteller hat im 3. Quartal 43 ausgeliefert und bringt es auf 145 Stück seit Jahresbeginn.
Der brasilianische Flugzeughersteller hat im 3. Quartal 43 Maschinen ausgeliefert und bringt es bis heute auf 145 seit Jahresbeginn.
Im derselben Periode des letzten Jahres hatte Embraer 47 Flugzeuge geliefert, darunter 37 kommerzielle Maschinen, neun Business Jets und zwei Militärflugzeuge. Für das ganze Jahr erwartet sie die Fertigstellung und Übergabe von 195 bis 200 Jets sowie 10 bis 15 Phenom 100 Business Jets. Der Auftragsbestand erreichte im 3. Quartal US$ 21,6 Milliarden, 4,3% mehr als im 2. Quartal.