Embraer liefert 48 Jets im 3. Quartal

Der brasilianische Flugzeughersteller hat im 3. Quartal 43 ausgeliefert und bringt es auf 145 Stück seit Jahresbeginn.

Der brasilianische Flugzeughersteller hat im 3. Quartal 43 Maschinen ausgeliefert und bringt es bis heute auf 145 seit Jahresbeginn.