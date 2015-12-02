Embraer liefert 1200sten E-Jet aus

Embraer 1200ster E-Jet (Foto: Embraer)

Der brasilianische Flugzeugbauer konnte am 30. November 2015 den 1200sten E-Jet ausliefern, der Embraer E195 ging an Azul Linhas Aéreas Brasileiras.

1999 hat Embraer zusammen mit Launch Customer Crossair den Embraer 170 lanciert, damals hat niemand damit gerechnet, dass sich die E-Jet Familie so gut am Markt verkaufen lässt. Der E-Jet stieg in kurzer Zeit zu einem der beliebtesten Verkehrsflugzeuge auf und machte Embraer zum weltweit drittgrössten Flugzeugproduzenten. Kein anderes Flugzeug in diesem Segment verkauft sich bis heute besser als die wirtschaftlichen E-Jets von Embraer. Die Jubiläumsmaschine ging an die brasilianische Fluggesellschaft Azul, die momentan der grösste E195 Betreiber ist.