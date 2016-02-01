Embraer konnte mehr Zivilflugzeuge ausliefern

Embraer E-Jet (Foto: Embraer)

Der weltweit drittgrößte Flugzeugproduzent konnte im vergangenen Geschäftsjahr 101 Verkehrsflugzeuge (Vorjahr 92) und 120 Business Jets (Vorjahr 116) ausliefern.

Der brasilianische Flugzeugbauer konnte im vergangenen Jahr 221 Zivilflugzeuge (Vorjahr 208) ausliefern. Übers ganze letzte Jahr gesehen konnte der Flugzeugproduzent aus São José dos Campos 101 Verkehrsjets und 120 Business Jets ausliefern. Die Auslieferungen unterteilten sich auf 2 Embraer E170, 82 Embraer E175, 8 Embraer E190 und 9 Embraer E195.

Bei den Business Jets unterteilten sich die 120 Auslieferungen auf 82 kleinere Jets und 38 größere Geschäftsreiseflugzeuge.