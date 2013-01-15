Embraer konnte 205 Flugzeuge ausliefern

Der brasilianische Flugzeughersteller Embraer hat im 2012 insgesamt 205 Jets an seine Kunden übergeben, im 2011 waren es 204.

Bei den Very Light Jets verließen 77 Maschinen die Fabrikationshallen. Bei den größeren Geschäftreisejets konnte der brasilianische Flugzeugproduzent 22 Jets ausliefern. Bei den Verkehrsflugzeugen wurden im 2012 106 Maschinen ausgeliefert, im 2010 waren es 105. Bei den Verkehrsflugzeugen unterteilen sich die Auslieferungen auf 62 E190, 23 E195, 20 E175 und einen E170. Im vierten Quartal 2012 konnte Embraer 23 Verkehrsflugzeuge und 53 Business Jets ausliefern. Der Bestellungsüberhang kumuliert sich auf eine Summe von 12,5 Milliarden US Dollar.