Embraer konnte 1100sten E-Jet ausliefern

Embraer 1100th E-Jet (Foto: Embraer)

Die Jubiläumsmaschine konnte am 10. Dezember an die in Mexiko Stadt beheimatete Aeromexico übergeben werden.

1999 hat Embraer zusammen mit Launch Customer Crossair den Embraer 170 lanciert, damals hat wohl niemand damit gerechnet, dass sich die E-Jet Familie so gut am Markt positionieren lässt. Der E-Jet stieg in kurzer Zeit zu einem der beliebtesten Verkehrsflugzeuge auf, kein anderes Flugzeug in diesem Segment verkaufte sich bis heute besser als die wirtschaftlichen Jets von Embraer. Die 1100ste Maschine ist zugleich auch der 200ste E-Jet in Lateinamerika, die erste Auslieferung in diese Region war im Jahre 2005 erfolgt. Aeromexico betreibt derzeit sechsunddreissig E-Jets.