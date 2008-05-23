Embraer kann weitere E 170 Jets verkaufen

ETA Star Group aus Dubai zeichnete einen Kaufvertrag über sieben Embraer E 170 Jets. Zudem kaufte ETA drei Kaufoptionen und weitere fünf Vorkaufsrechte.

Die bestellten Flugzeuge entsprechen einem Marktwert von 220,5 Millionen US Dollar. Falls ETA Star Group die drei Kaufoptionen und die weiteren fünf Vorkaufsrechte umwandelt, repräsentiert diese Order einen Wert von 472,5 Millionen US Dollar. Embraer zeigt sich glücklich, mit ETA Star Group einen weiteren potenten Neukunden für ihren Airliner gewonnen zu haben.