Embraer fliegt mit Biotreibstoff

Ein Embraer 170 Verkehrsflugzeug konnte Tests mit einem Biokraftstoff erfolgreich abschliessen.

Die Embraer 170 wird durch ein General Electric GE CF34-8E angetrieben, daher fanden die Testflüge in Zusammenarbeit mit dem Triebwerkhersteller statt. Während den Flügen wurde eines der beiden Triebwerke mit dem Biotreibstoff betrieben. Der Kraftstoff bestand zu 50 Prozent aus Jet A1 und zu 50 Prozent aus dem Alternativtreibstoff, der aus der Camelina Pflanze gewonnen wurde. Mit diesen Tests will Embraer zeigen, dass ihre Jets bereit sind für die Zukunft mit Biokraftstoff.