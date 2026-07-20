Embraer erwartet hohe Nachfrage

Embraer 190 E2 (Foto: Embraer)

Embraer prognostiziert bis 2045 eine Nachfrage nach 8.500 Verkehrsflugzeugen mit einer Sitzplatzkapazität unter 150 Plätzen, die Wertigkeit soll 650 Milliarden US-Dollar erreichen.

Embraer prognostiziert für die nächsten 20 Jahre eine Nachfrage nach 8.500 neuen Verkehrsflugzeugen mit weniger als 150 Sitzplätzen. Dies entspricht einem Marktvolumen von 650 Milliarden US-Dollar, wie aus dem vor der Farnborough International Airshow veröffentlichten Marktausblick 2026 hervorgeht.

Der brasilianische Flugzeughersteller erwartet, dass der weltweite Passagierverkehr, gemessen in Passagierkilometern (RPK), bis 2045 jährlich um 3,7 Prozent wachsen wird. China soll mit 5,2 Prozent pro Jahr das schnellste Wachstum verzeichnen, gefolgt vom Nahen Osten (4,6 Prozent), Afrika (4,4 Prozent), Lateinamerika und der Karibik (4,3 Prozent), dem asiatisch-pazifischen Raum (4,1 Prozent), Europa (2,7 Prozent) und Nordamerika (2,0 Prozent).

Laut Embraer treiben veränderte globale Handelsmuster, regionales Produktionswachstum und sich wandelnde Reisegewohnheiten die Nachfrage nach häufigeren Flugverbindungen zwischen kleineren Städten an und stärken so den Markt für Flugzeuge mit weniger als 150 Sitzplätzen.

Trotz des langsameren Verkehrswachstums wird Nordamerika voraussichtlich den größten Anteil an Flugzeugauslieferungen mit 2.670 Jets (31 Prozent) verzeichnen, gefolgt von Europa/GUS (1.870; 22 Prozent), China (1.470; 17 Prozent), Asien-Pazifik (1.050; 13 Prozent), Lateinamerika (740; 9 Prozent), Afrika (370; 4 Prozent) und dem Nahen Osten (330; 4 Prozent).

Bis 2045 prognostiziert Embraer, dass Asien-Pazifik und China zusammen 40 Prozent des weltweiten Passagierverkehrs ausmachen werden und damit den kombinierten Anteil von Europa und Nordamerika überholen, der voraussichtlich auf 37 Prozent sinken wird.