Embraer entlässt 20 Prozent der Angestellten

Der brasilianische Flugzeughersteller Embraer wird weltweit 20 Prozent seiner Angestellten entlassen.

Das Unternehmen muss die Lieferungsprognose für dieses Jahr und die Produktion zurückfahren. Als Grund dafür nennt Embraer den Nachfragerückgang in der Flugindustrie.

Die Lieferungsprognose erwartet nun 242 Jets. Im November war noch von 350 Flugzeugen die Rede. Embraer erwartet 2009 Einnahmen von USD 5,5 Milliarden, viel weniger als ursprünglich erwartet.