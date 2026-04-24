Embraer arbeitet enger mit Jazz zusammen

Air Canada Express Embraer E175 (Foto: Embraer)

Embraer und Jazz unterzeichnen Vertrag zur gemeinsamen Bestandsplanung für E-Jets in Kanada. Die Vereinbarung sichert die Ersatzteilversorgung für 25 E-Jets von Air Canada Express.

Embraer ein weltweit führendes Unternehmen der Luft- und Raumfahrtindustrie, und Jazz Aviation LP („Jazz“), die größte Regionalfluggesellschaft Kanadas und Hauptbetreiberin von Air Canada Express, gaben eine Vereinbarung zur Unterstützung der Ersatzteilversorgung für alle E-Jets der Flotte bekannt. Jazz betreibt derzeit 25 E-175-Jets und wird der erste Kunde des Embraer Collaborative Inventory Planning (ECIP)-Programms in Kanada sein. ECIP ist Embraers datengestütztes Programm zur gemeinsamen Bestandsplanung, in dem Embraer den Großteil der Investitionen in Ersatzteile übernimmt und die Materialbestände verwaltet, um Ausfallzeiten der Fluggesellschaft zu reduzieren.

„Der neue Vertrag unterstreicht das rasante Wachstum von Embraer Services & Support in Nordamerika, dem Standort der weltweit größten E-Jets-Flotte. Wir freuen uns darauf, Jazz, unseren ersten Kunden in Kanada, zu unterstützen und ihm zu helfen, Ausfallzeiten zu reduzieren und seine Leistung zu steigern“, so Carlos Naufel, Präsident und CEO von Embraer Services & Support.

„Diese Vereinbarung mit Embraer ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der Zuverlässigkeit und Effizienz unseres E-Jets-Betriebs in ganz Nordamerika“, sagte Doug Clarke, Präsident von Jazz. „Durch die Teilnahme am Embraer Collaborative Inventory Planning (ECIP)-Programm nutzen wir Embraers globales Material-Know-how, um Ausfallzeiten zu reduzieren und unseren Air Canada Express-Passagieren einen gleichbleibend hohen Service zu bieten.“

ECIP bietet Kunden zahlreiche Vorteile. Erstens übernimmt Embraer den Großteil der Investitionen in die Lagerhaltung, wodurch die Kosten für die Fluggesellschaften erheblich reduziert werden. Zweitens ermöglicht der jährliche Festpreis für jedes Teil eine präzisere Kostenplanung und steigert die Lagereffizienz durch vordefinierte Lieferzeiten und garantierte Leistungsniveaus von Embraer Services & Support. Darüber hinaus ist der Betrieb datengesteuert und erstellt wöchentliche Bestellempfehlungen auf Basis von Kundennutzungs- und Lagerbestandsdaten. Diese Empfehlungen basieren auf fortschrittlicher Software und dem gemeinsamen Planungs-Know-how von Embraer. Alle am ECIP teilnehmenden Fluggesellschaften profitieren zudem von Embraers Expertise im Materialmanagement und einem globalen Logistiknetzwerk mit erstklassiger Performance.

Über Jazz Aviation LP

Jazz ist die größte Regionalfluggesellschaft Kanadas und Hauptbetreiber von Air Canada Express-Verbindungen zu rund 70 Zielen in Nordamerika. Jazz wurde 2025 mit folgenden Auszeichnungen geehrt: als sicherster Arbeitgeber Kanadas im Bereich öffentlicher Nahverkehr, als 5-Sterne-Arbeitgeber für Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion, als einer der besten Arbeitgeber für Vielfalt in Kanada sowie als einer der Top-Arbeitgeber in Atlantik-Kanada und Nova Scotia. Jazz wurde bereits von der kanadischen Regierung mit dem Preis für indigene Versöhnung für herausragendes Engagement in diesem Bereich ausgezeichnet. Diese Erfolge, zusammen mit Jazz' nachweislicher Branchenführerschaft und exzellentem Kundenservice, schaffen Mehrwert für alle Beteiligten. Jazz ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Chorus Aviation Inc. (TSX: CHR). Flyjazz.com

Über Embraer

Embraer ist ein global tätiges Luft- und Raumfahrtunternehmen mit Hauptsitz in Brasilien und operiert in den Bereichen Verkehrsluftfahrt, Geschäftsreiseflugzeuge, Verteidigung & Sicherheit sowie Agrarluftfahrt. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Flugzeuge und Systeme und bietet seinen Kunden Kundendienst und Support.

Seit seiner Gründung im Jahr 1969 hat Embraer mehr als 9.000 Flugzeuge ausgeliefert. Durchschnittlich startet alle 10 Sekunden ein von Embraer hergestelltes Flugzeug irgendwo auf der Welt und befördert jährlich mehr als 150 Millionen Passagiere.

Embraer ist ein führender Hersteller von Verkehrsflugzeugen mit bis zu 150 Sitzplätzen und der wichtigste Exporteur hochwertiger Güter in Brasilien. Das Unternehmen unterhält unter anderem Produktionsstätten, Büros, Servicezentren und Ersatzteilvertriebe in Amerika, Afrika, Asien und Europa.