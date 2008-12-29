Embraer Lineage zugelassen
29.12.2008 RK
Der Business Jet Lineage 1000 von Embraer erhielt letzte Woche die Musterzulassung der brasilianischen und europäischen Luftfahrtbehörde.Die Zulassungsbehörde von Brasilien (ANAC) und die von Europa (EASA) stellten dem modernen Business Jet Lineage 1000 das begehrte Lufttüchtigkeitszertifikat am 23. Dezember 2008 aus. Der Lineage 1000 ist die Executive Version des Kurzstreckenverkehrsflugzeuges Embraer 190 und hat eine maximale Reichweite von 4500 Nautischen Meilen (8344 km). Der Jet ist für ETOPS Flüge zugelassen und kann daher auf Strecken betrieben werden wo erst nach 120 Minuten ein Ausweichflughafen erreichbar ist. Die amerikanische Zulassung der FAA wir in Kürze erwartet. Haben Sie die aktuellste News Sendung von FliegerWeb.com schon gesehen? Link: Embraer