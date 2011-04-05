Embraer Lineage für London City

Der brasilianische Flugzeugbauer will ihren Businessjet der Oberklasse für den London City Airport tauglich machen.

Für Embraer wird es wohl kein grosses Problem werden den Lineage 1000 für Londons Stadtflughafen in den Hafendocks nachzurüsten. Die ganze E-Jet Familie ausser dem E-195 ist bereits für den Steilanflug und die Landung auf dem London City Airport zugelassen. Der Lineage 1000 wurde von dem Embraer 190 abgeleitet und verfügt über ein höheres Startgewicht, da er für Langstreckenflüge ausgelegt wurde und dementsprechend grössere Treibstofftanks eingebaut hat. Embraer will den Lineage im 2012 für Londons Stadtflughafen zugelassen haben.