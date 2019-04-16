Embraer E195-E2 ist zugelassen

Embraer E195-E2 Jungfernflug (Foto: Embraer)

Der brasilianische Flugzeugbauer hat für den Embraer E195-E2 von den drei wichtigen Luftfahrtbehörden USA, Europa und Brasilien die Musterzulassung erhalten.

Bei dem E195-E2 handelt es sich um das größte Flugzeug aus der überarbeiteten E-Jet E2 Familie. Die E195-E2 verbraucht im Vergleich zum Vorgängermuster E195 laut Embraer 25,4 Prozent weniger Treibstoff, diese Effizienzverbesserung konnte hauptsächlich durch die modernen PW1900 Geared Turbofan Triebwerke von Pratt & Whitney erreicht werden. Die Embraer E-Jets aus der E2 Weiterentwicklung verfügen auch über eine moderne elektronische Fly-by-Wire Flugsteuerung, das Cockpit wurde ebenfalls mit einer neuen Avionik überabeitet. Die erste Embraer E195-E2 soll in der zweiten Jahreshälfte an die brasilianische Fluggesellschaft AZUL übergeben werden.