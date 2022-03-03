Embraer E195 für Air Dolomiti

Air Dolomiti Embraer 195 (Foto: Air Dolomiti)

Die italienische Lufthansa Tochter Air Dolomiti bekommt Embraer 195 von Lufthansa Cityline.

Air Dolomiti, die italienische Fluggesellschaft der Lufthansa-Gruppe, wächst wieder. Zwei Embraer 195 sind bereits bestätigt und werden mit den Kennzeichen I-JENB und I-ADJZ in den nächsten Wochen bei Air Dolomiti eintreffen, um das Angebot des Unternehmens zu erweitern.

Die Jets werden zu den bereits vorhandenen 15 Maschinen hinzukommen. Hiermit erhöht sich die Flotte auf 17 Maschinen – ein positives Zeichen, das eine neue Öffnung für den europäischen Markt bedeutet. Die Flugzeuge, die im März und Mai eintreffen sollen, werden auf Strecken von/nach Frankfurt und München eingesetzt, beide internationale Drehkreuze mit zahlreichen Zielen in aller Welt.

„Die Ankunft dieser Embraer ist eine große Bereicherung für uns. Die von Lufthansa City Line stammenden Flugzeuge sind ein Beweis für die Synergie innerhalb der Gruppe und zwischen unseren beiden Unternehmen, die schon immer dieselben Werte wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Service für den Passagier geteilt haben“, so Steffen Harbarth, CEO von Air Dolomiti. „Zwei neue Flugzeuge symbolisieren nicht nur einen Aufschwung, sondern bedeuten auch neues Vertrauen für das Jahr 2022, von dem wir hoffen, dass es die Erholungsphase, die wir in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres erlebt haben, festigen wird.“

Seit 1991 setzt Air Dolomiti auf die kontinuierliche Erneuerung der Flotte und die ständige Verbesserung des Serviceangebots an Bord, um auch den Anforderungen der anspruchsvollsten Passagiere gerecht zu werden. Darüber hinaus ist der Austausch der gesamten Innenausstattung der 15 E195 im Gange ebenso wie eine kleine Umgestaltung, durch die alle Maschinen der Fluggesellschaft 122 Sitze erhalten werden. Ende des Jahres werden auch die Sitze in den beiden neuen zusätzlichen Flugzeugen ausgetauscht.

Das Eintreffen dieser Flugzeuge ist der Beweis für die besondere Unternehmenskultur und die starke Kundenorientierung, durch die sich Air Dolomiti auszeichnet.