Embraer E190-E2 absolvierte Jungfernflug

Embraer E190-E2 first flight (Foto: Embraer)

Der Embraer E190-E2 absolvierte am 23. Mai 2016 in São José dos Campos seinen Jungfernflug.

Der erste Testflug dauerte laut Embraer 3 Stunden und 20 Minuten und verlief zur vollsten Zufriedenheit des brasilianischen Flugzeugbauers. Bei dem neuen E190-E2 handelt es sich um den E190 der zweiten Generation.

Die E-Jets von Embraer sind im Segment von 70 bis 130 Passagiersitzen marktführend, mehr als 1200 E-Jets konnten bereits ausgeliefert werden. Diese Jet Familie wurde 1999 im Zusammenwirken mit Crossair als Launch Customer lanciert und ließ den brasilianischen Flugzeugbauer zur Nummer drei unter den Flugzeugproduzenten werden. Der erste E-Jet von Embraer ging 2004 bei LOT Polish Airlines in Dienst.

Mit der E-Jet E2 Familie lancierte Embraer während der Paris Air Show im Juni 2013 die zweite Iteration ihres modernen Verkehrsflugzeuges. Die verbesserten E-Jets sind mit einem modernen PW1900G Geared Turbofan Triebwerk von Pratt & Whitney ausgerüstet und verfügen neben vielen kleineren Verfeinerungen auch über ein komplettes Fly-by-Wire Flugsteuerungssystem.

Mit dem Jungfernflug am 23. Mai 2016 ist Embraer nun früher als geplant in die Flugerprobung gestartet. Das Flugtestprogramm wird mit vier E190-E2 bestritten. Später stoßen zwei größere E-195 E2 dazu und danach folgt das Flugtestprogramm mit drei E-175 E2 Jets, der kleinsten Variante in der Familie. Als erste Maschine soll 2018 der E190-E2 auf den Markt kommen, ein Jahr später soll die E195-E2 folgen und im Jahr 2020 dann der E175-E2.

Embraer konnte für die E2-Jets schon 640 Bestellungen entgegennehmen, davon sind 267 Festaufträge. Die Anzahl der Sitze bleibt in den Flugzeugen der neuen Iteration unverändert. Bei einer Konfiguration für zwei Klassen finden beim E190-E2 97 Passagiere Platz, bei einer Klasse 106. Durch die Effizienzverbesserung kann die Reichweite beim E190-E2 um 400 Nautische Meilen (740 km) deutlich verbessert werden, sie liegt nach Berechnungen von Embraer bei mehr als 2.800 Nautischen Meilen (5.185 km).