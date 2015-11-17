Embraer E-Jet E2 Antrieb startet Flugerprobung

PW1900G first flight (Foto: Pratt & Whitney)

Pratt & Whitney hat am 3. November 2015 die Flugerprobung des PW1900G Geared Turbofan aufgenommen.

Das PW1900G wird in naher Zukunft den Embraer E190-E2 und den Embraer E195-E2 antreiben, dabei handelt es sich um die vierte Variante dieses Antriebs. Der erste Testflug fand am 3. November im kanadischen Mirabel statt. Das PW1900G wird an dem firmeneigenen Boeing 747SP Erprobungsträger getestet. Embraer will die Flugerprobung des ersten E190-E2 in der zweiten Jahreshälfte 2016 aufnehmen, die Markteinführung des überarbeiteten E-Jet ist für 2018 geplant.