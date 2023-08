Embraer 145 kommt von Piste ab

Bei der Landung verunfallte auf dem Ottawa International Airport in Kanada gestern Nachmittag ein Verkehrsflugzeug von United Express, zu Schaden kam dabei glücklicherweise niemand.

An Bord von Flug United Express 3363 von Chicago herkommend befanden sich 44 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder. Bei der verunglückten Maschine handelt es sich um einen zweimotorigen Jet von Embraer. Die ERJ145 setzte bei starkem Regen auf der Piste auf und war wegen des starken Aquaplanings nicht richtig unter Kontrolle zu bringen, das Verkehrsflugzeug kam von der Piste ab und erlitt dabei einen gröberen Schaden am Fahrwerk und an dem Flügel. Die Passagiere mussten evakuiert werden, blieben dabei glücklicherweise unverletzt. Eine Unfalluntersuchung wurde durch die Luftfahrtbehörde Kanadas eingeleitet. Bei der Maschine handelt es sich um ein Flugzeug von Trans States Airlines, die für United Airlines im Unterauftrag fliegt.CYOW 042000Z 30005KT 15SM -SHRA BKN038 OVC120 22/21 A2968 RERA RMK SC6AC2 TCU ASOCTD SLP049 CYOW 041945Z 30012G18KT 15SM -SHRA OVC030 21/ RERA RMK SC8 CVCTV CLD EMBD CYOW 041935Z 27013G25KT 1 1/2SM +SHRA OVC030TCU 22/ RMK TCU8 CYOW 041927Z 30010KT 1/2SM +SHRA OVC030TCU 23/ RMK TCU8