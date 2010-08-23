El Al wieder gewinnbringend

El Al Israel Airlines erzielt im zweiten Quartal dank einem Anstieg der Einnahmen wieder einen Gewinn.

El Al verbuchte im zweiten Quartal einen Nettogewinn von US$14,8 Millionen, und erholt sich somit vom Verlust in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Der Umsatz kletterte um 25 Prozent auf US$498,5 Millionen bei erhöhtem Passagierverkehr und einem verbesserten Yield. Auch die Einnahmen aus dem Cargoverkehr wuchsen und zwar um satte 56 Prozent. Die Auslastung stieg um 2,5 Prozentpunkte auf 80,1 Prozent. Der Marktanteil auf Tel Avivs Ben Gurion Airport blieb bei 38 Prozent unverändert.