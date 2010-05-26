El Al verkleinert Verlust
26.05.2010 PSEN
El Al Israel Airlines hat ihren Verlust im ersten Quartal dank höherer Einnahmen reduzieren können.
Die israelische Airline verbuchte in den ersten drei Monaten einen Nettoverlust von US$16,5 Millionen oder drei Cents pro Aktie. Die Einnahmen stiegen um 21 Prozent auf US$420,5 Millionen, unterstützt von einer Zunahme der Cargoumsätze um elf Prozent. El Al schlägt sich mit höheren Treibstoffpreisen herum, der Aufwand kletterte dort um 20 Prozent auf US$129 Millionen. Nun arbeitet sie daran die Kosten zu senken, neue Märkte zu finden und das Wachstum allgemein zu fördern. Die Auslastung stieg um zwei Prozentpunkte auf 81 Prozent.