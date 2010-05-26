El Al verkleinert Verlust

El Al Israel Airlines hat ihren Verlust im ersten Quartal dank höherer Einnahmen reduzieren können.

Die israelische Airline verbuchte in den ersten drei Monaten einen Nettoverlust von US$16,5 Millionen oder drei Cents pro Aktie. Die Einnahmen stiegen um 21 Prozent auf US$420,5 Millionen, unterstützt von einer Zunahme der Cargoumsätze um elf Prozent. El Al schlägt sich mit höheren Treibstoffpreisen herum, der Aufwand kletterte dort um 20 Prozent auf US$129 Millionen. Nun arbeitet sie daran die Kosten zu senken, neue Märkte zu finden und das Wachstum allgemein zu fördern. Die Auslastung stieg um zwei Prozentpunkte auf 81 Prozent.