El Al storniert Boeing Bestellung

Die israelische Airline zieht eine Bestellung bei Boeing über vier 777-200 Jets zurück.

El Al CEO Eliezer Shkedi sagte, es habe in der Luftfahrtbranche insbesondere durch die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise einige Veränderungen gegeben seit 2008, als der Vertrag zwischen Boeing und der Airline abgeschlossen worden war. Die bereits geleistete Anzahlung für die Flugzeuge werde mit zukünftigen Bestellungen verrechnet. El Al besitzt 28 Flugzeuge und betreibt zehn weitere unter Leasingverträgen. Im vierten Quartal 2009 hat die Airline einen Verlust von US$29 Millionen verbucht, die Einnahmen gingen um elf Prozent auf US$413,7 Millionen zurück.



