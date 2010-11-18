El Al legt gewaltig zu

Die israelische El Al hat ihre Nettogewinn im dritten Quartal um sage-und-schreibe 245 Prozent steigern können.

Insgesamt verbuchte die Airline einen Gewinn von US$42,5 Millionen. Die Einnahmen kletterten um 13 Prozent auf US$561,2 Millionen dank höherem Passagierverkehr und einem verbesserten Yield. Allein die Auslastung ging um 1,3 Prozentpunkte auf 83,8 Prozent zurück. Die Einnahmen aus dem Cargoverkehr wuchsen um 34 Prozent. Das gute Resultat am Ende des dritten Quartals wurde auch von tieferen Finanzierungsausgaben unterstützt. Der Marktanteil der El Al auf Tel Avivs Ben Gurion Flughafen sank auf 34 Prozent.