El Al kauft weitere Boeing 777

Heute gab El Al den kauf von vier weitere Boeing 777-200ER bekannt. Die Langstreckenflugzeuge von Boeing haben einen Wert von 540 Millionen Dollar.

Die Boeing 777-200ER Flugzeuge mit 279 Passagiersitzen werden mit Rolls Royce Triebwerken ausgerüstet. Die israelische Fluggesellschaft wird die Flugzeuge auf ihrem Mittel- und Langstreckennetzwerk einsetzten. Abgeliefert werden drei dieser zweimotorigen Grossraumflugzeuge 2012 und die vierte Maschine wird 2013 zur Flotte von El Al stossen. Die Gesellschaft liess die Option offen, die Bestellungen allenfalls auf die grössere Boeing 777-300ER umzuwandeln.