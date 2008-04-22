El Al erhöht schon wieder Preise

El Al Israel Airlines gaben am Montag ein Anhebung ihrer Flugpreise und Treibstoffzuschläge ab dem 1. Mai bekannt.

Die Ticketpreise werden im Durchschnitt 6,5% teurer, sagte die Airline. Die Treibstoffzuschläge wird sie auf Langstreckenflügen um 40 USD pro Streckenabschnitt erhöhen, auf Mittelstreckenflüge um 20 USD und auf Kurzstreckenflügen um 15 USD. Mit dem Barrelpreis von 117 USD machen die Treibstoffkosten 60% der Kosten eines Langstreckenfluges aus, im Vergleich dazu die 40% noch vor zwei Jahren.

El Al hat bereits im Februar und März die Preise und Zuschläge erhöht. Auch Anfang 2008 hat sie die Preise erhöht um den schwachen Dollarkurs zu kompensieren.