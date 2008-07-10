El Al erhöht Treibstoffzuschläge erneut

El Al Israel Airlines wird die Treibstoffzuschläge ab dem 14. Juli um bis zu USD 50 erhöhen. Damit will sie den starken Anstieg der Treibstoffpreise ausgleichen.

Die Zuschläge werden durchschnittlich 5 Prozent angehoben. Auf Kurzstreckenflügen beträgt die Erhöhung USD 20, auf Mittelstrecken USD 30 und auf Langstrecken USD 50. El Al hat die Treibstoffzuschläge in diesem Jahr bereits mehrfach erhöht. Im Mai stiegen die Ticketpreise um durchschnittlich 6,5 Prozent während gleichzeitig die Treibstoffzulagen um USD 40 erhöht wurden. Das gleiche Vorgehen war im Januar, Februar und März zu beobachten. El Al sagt, die Treibstoffkosten wären seit der letzten Preisanpassung etwa 20 Prozent gestiegen.