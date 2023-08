Einige Jetstar Flüge verspätet

Ein Systemausfall bei Jetstar legte gestern für 2,5 Stunden den Betrieb lahm und verursachte Verspätungen auf allen betroffenen Flughäfen.

Zehn Flüge in Brisbane, Sydney, Hobart und der Gold Coast wurden gestern Abend gestrichen. Die an den Flughäfen wartenden Passagiere wurden in Hotels untergebracht, die meisten können ihre Reise heute fortsetzen. Jetstar Sprecher Simon Westaways befürchtet jedoch, dass sich einige Fluggäste noch einen weiteren Tag gedulden müssen, da die Flüge wegen den beginnenden und an anderen Orten endenden Schulferien stark ausgelastet seien.