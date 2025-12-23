Einblicke ins Edelweiss Cockpit

Edelweiss Airbus A340 (Foto: Edelweiss)

Ein schöner Film zeigt den Arbeitsalltag von Pilotinnen und Piloten bei Edelweiss. Im Zentrum steht die Faszination des Fliegens, der Teamspirit und die Professionalität im Cockpit.

Edelweiss rückt das Cockpit in den Fokus: Mit einem neuen, authentischen Film gewährt die führende Schweizer Ferienfluggesellschaft erstmals emotionale und greifbare Einblicke in den Arbeitsalltag ihrer Pilotinnen und Piloten.

Der rund elfminütige Film begleitet Crews auf Kurz- und Langstreckenflügen und zeigt den Berufsalltag im Cockpit nah an der Realität. Im Mittelpunkt stehen die Menschen. Pilotinnen und Piloten kommen selbst zu Wort und zeigen, was das Arbeiten bei Edelweiss prägt: die gemeinsame Leidenschaft fürs Fliegen, hohe Professionalität und ein vertrauensvolles Miteinander. So wird spürbar, wofür Edelweiss als Arbeitgeberin steht: Für Verantwortung, Teamgeist und eine Kultur, in der man gemeinsam dasselbe Ziel verfolgt.

Der Film «Mehr als nur Fliegen» ist ein zentrales Element im Employer Branding von Edelweiss und wird gezielt in der Rekrutierung von Pilotinnen und Piloten eingesetzt. Er bietet fliegerisch qualifizierten Interessierten einen authentischen Einblick in den Arbeitsalltag und die Kultur im Edelweiss Cockpit und unterstützt sie dabei, einzuschätzen, ob dieses Umfeld zu ihnen passt. Gleichzeitig hilft der Film Edelweiss, gezielt jene Persönlichkeiten anzusprechen, die fachlich und menschlich gut ins Edelweiss Cockpit passen.

Arbeiten im Edelweiss Cockpit

Edelweiss bietet Pilotinnen und Piloten ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld. Einsätze auf der Kurz- und Langstrecke führen zu vielfältigen Ferienzielen weltweit. Dank dem Mixed-Fleet-Flying-Modell (MFF) fliegen Pilotinnen und Piloten bei Edelweiss auf unterschiedlichen Flugzeugtypen, was für zusätzliche Abwechslung im Cockpitalltag sorgt. Mit dem neuen Airbus A350 setzt Edelweiss zudem auf modernste Technologie.

Darüber hinaus bietet Edelweiss flexible Möglichkeiten, fliegerische Einsätze mit Aufgaben am Boden zu kombinieren. So können Pilotinnen und Piloten ihre Tätigkeit individuell gestalten – etwa dann, wenn sie nicht dauerhaft in einem Vollpensum fliegen möchten.

