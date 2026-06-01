Ein Herz für unsere Hockey Nati

Bombardier CSeries Swiss (Foto: Bombardier)

Die Schweizer Flugsicherung Skyguide und die Swiss International Air Lines SWISS haben heute Abend zu Ehren unserer Hockey-Nationalmannschaft ein besonderes Zeichen gesetzt.

Ein SWISS Flugzeug hat nach dem Start in Zürich ein Herz an den Himmel gezeichnet. Die speziell geplante Flugroute ist in enger Zusammenarbeit zwischen Skyguide und SWISS entstanden. Skyguide gratuliert der Schweizer Eishockey Nati zur grossartigen Leistung an der Weltmeisterschaft.

Die Flugsicherung Skyguide und Swiss International Air Lines haben gestern Abend zu Ehren der Schweizer Hockey Nationalmannschaft ein Herz an den Zürcher Nachthimmel gezeichnet.

Ein Herz von Swiss und Skyguide für die Hockey-Nati (Foto: Skyguide)

Die etwas besondere Flugroute eines SWISS-Flugzeugs ist in enger Zusammenarbeit zwischen Skyguide und SWISS geplant und koordiniert worden. Dabei hat das Flugzeug nach dem Standard-Abflugverfahren ab Piste 32 eine Herzform geflogen. Für diese spezielle Aktion hat SWISS den Flug LX1848 von Zürich nach Thessaloniki mit geplantem Abflug um 22:40 Uhr eingesetzt. Das Flugzeug ist mit dem Callsign SWR26WM unterwegs. Nach Vollendung der Herzform hat SWR26WM wieder auf seine reguläre Flugroute eingeschwenkt und den Flug nach Thessaloniki fortgesetzt.

Das Flugzeug ist dabei durch die Flugverkehrsleitenden im Kontrollturm Zürich, der Abflugkontrolle und der Bezirksleitstelle (ACC) Zürich begleitet worden. Alle gültigen Vorschriften sind eingehalten worden und die Sicherheit im Luftraum war stets gewährleistet.

Skyguide gratuliert der Schweizer Eishockey Nationalmannschaft zur grossartigen Leistung an der Weltmeisterschaft. Wir sind stolz auf euch!

Skyguide