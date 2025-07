Eheversprechen in über 10.000 Metern Höhe

United Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: United Airlines)

Die Gäste eines United-Airlines-Fluges von Newark nach Orlando vor wenigen Tagen staunten nicht schlecht: Über den Wolken wurden sie Zeugen einer Hochzeit.

„When Love Was in the Air“: In mehr als 10.000 Metern Höhe gaben sich Jake Meli und Abigail Power im Flugzeug das Ja-Wort – und wurden dafür von ihren Mitreisenden und der Kabinenbesatzung gefeiert.

United Airlines Hochzeit über den Wolken (Foto: United Airlines)

Die Idee zu der Zeremonie an diesem ungewöhnlichen Ort wurde bei einer Wette geboren. Ein Freund von Jake hatte auf einem Kreuzfahrtschiff auf hoher See geheiratet, und die einzige Möglichkeit, dieses Erlebnis zu toppen, war die Heirat in einem Flugzeug. Champagner, Hochzeitsbänder, Lichterketten und eine Hochzeitstorte sorgten an Bord der United-Maschine für einen würdigen Rahmen. Doch nutzte das Brautpaar den Flug nicht nur für seine Trauzeremonie; er war auch der Auftakt für die Flitterwochen in Florida.

