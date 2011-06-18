Egyptair übernimmt 50. Flugzeug von Boeing

Ägyptens Flag Carrier konnte in dieser Woche ihr fünfzigstes Verkehrsflugzeug von Boeing in Seattle abholen.

Für Boeing bedeutet diese Übergabe einen wichtigen Meilenstein in den Beziehungen zu dem treuen Kunden Egyptair. Bei der ausgelieferten Maschine handelte es sich um eine Boeing 737-800NG. Zwischen 2005 und 2009 bestellte Egyptair bei Boeing 20 Verkehrsflugzeuge dieses Typs, bei dieser 737 handelt es sich um die siebzehnte aus dieser Bestellungszeitspanne. 1968 übernahm Egyptair zum ersten Mal ein Verkehrsflugzeug von Boeing, damals handelte es sich um eine Boeing 707. Heute betreibt die Fluggesellschaft aus Ägypten 17 Boeing 737 und 11 Boeing 777.