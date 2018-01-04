EgyptAir finalisiert CSeries Auftrag

EgyptAir Bombardier CSeries CS300 (Foto: Bombardier)

EgyptAir hat Ende Dezember bei Bombardier einen Auftrag über 12 CS300 Verkehrsflugzeuge finalisiert, in die Bestellung wurden auch 12 Optionen eingehandelt.

Diese Bestellung wurde bereits am 14. November 2017 während der Dubai Air Show als Absichtserklärung eingefädelt und konnte nun offizielle unter Dach und Fach gebracht werden. Laut Bombardier kosten die zwölf CS300 nach den aktuellen Listenpreisen 1,1 Milliarden US Dollar, falls alle zwölf Optionen eingelöst werden, dann verdoppelt sich das Auftragsvolumen. EgyptAir wird das hocheffiziente Flugzeug von Bombardier für Inlandrouten und auf Strecken mit kleinerem Verkehrsaufkommen einsetzen, auch europäische Städte sollen mit dem CS300 angeflogen werden.