Edle Tropfen bei TAP Air Portugal

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal präsentiert eine neue Weinkarte mit feinen portugiesischen Tropfen, zudem können Passagiere an Bord auf einer neuen interaktiven Karte die portugiesische Weinwelt erkunden.

Monatelang wurde verkostet und bewertet. Winzer und TAP-Kunden gaben ihr Urteil ab, dann stand die Entscheidung: Nach drei Phasen mit fast 1.300 Proben wählte TAP Air Portugal die 55 Weine aus, die auf der neuen portugiesischen Weinkarte stehen und künftig an Bord ihrer Flugzeuge ausgeschenkt werden.

In den nächsten Monaten wird TAP ihre neue Karte mit 43 verschiedenen Weinen für die Business Class und 12 Gewächsen für die Economy Class vorstellen. In der Business Class werden ein Begrüßungsgetränk aus weißem Portwein, 12 Rotweine, 12 Weißweine, sechs Schaumweine, sechs Portweine und sechs Moscatel de Setúbal-Weine angeboten.

Die Karte umfasst Weine aus neun verschiedenen Regionen und garantiert somit, dass die Auswahl die immense Weinvielfalt des Landes widerspiegelt. Die Neuzugänge, die in acht Kategorien unterteilt sind, werden im Abstand von zwei Monaten bekannt gegeben.

Auf wöchentlich über 100 Flügen serviert das Unternehmen seinen jährlich über 16 Millionen Passagieren eine halbe Million Flaschen Wein. Dabei bekräftigt TAP ihr Engagement für die portugiesische Kultur, indem sie Produzenten und Sorten aus verschiedenen Anbaugebieten des Landes auswählt.

Ein Erlebnis, das für Weinliebhaber künftig noch attraktiver wird. Eine innovative, in das Bordunterhaltungssystem integrierte, interaktive Karte der portugiesischen Weinwelt bietet den Passagieren die Möglichkeit, das gesamte Weinangebot Portugals zu entdecken. TAP Air Portugal ist die erste Fluggesellschaft, die diesen Service anbietet.

So kann jeder Kunde den kulturellen und touristischen Reichtum Portugals erkunden, wobei verschiedene Optionen für unterschiedliche Reisetypen zur Auswahl stehen. Weintouristische Erlebnisse sind auf der Karte markiert, und durch Scannen eines QR-Codes ist es möglich, direkt auf die Website eines Produzenten zuzugreifen – ohne, dass an Bord Internetkosten anfallen. Dies erleichtert die Wahl der Aktivitäten nach der Landung in Portugal und ist nicht zuletzt für Passagiere attraktiv, die am Portugal Stopover-Programm teilnehmen.

Das Stopover-Programm ermöglicht es TAP-Kunden, zwei Reiseziele zum Preis von einem zu erkunden, mit einem kostenlosen Zwischenstopp in Lissabon oder Porto für bis zu zehn Tage auf der Hin- oder Rückreise und mit Rabatten bei mehr als 150 Partnern im ganzen Land – darunter findet man auch verschiedene Angebote im Weintourismus.

Die neue Weinkarte von TAP Air Portugal ergänzt das Programm „Local Stars", dessen Ziel es ist, die besten kulinarischen Produkte einer Region und eines regionalen Küchenchefs hervorzuheben. Die Küche an Bord von TAP-Flügen in der Executive Class präsentiert das Können der Köche Ana Moura (Alentejo), Marco Almeida (Coimbra), Lídia Brás (Trás-os-Montes), Ricardo Luz (Algarve), Rita Magro (Porto) und António Galapito (Negrais).

TAP Air Portugal