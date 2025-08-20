Edelweiss vergrössert Kurzstreckenflotte

Edelweiss Airbus A320 (Foto: Edelweiss)

Edelweiss, die führende Schweizer Ferienfluggesellschaft, vergrössert ihre Kurzstreckenflotte auf insgesamt 16 Flugzeuge.

Dafür übernimmt Edelweiss zwei Maschinen von der Schwestergesellschaft Swiss International Air Lines (SWISS). Bereits Mitte Oktober 2025 wird ein Airbus A320 (HB-JLQ) zur Flotte stossen. Im April 2026 folgt mit dem Airbus A320neo (HB-JDB) das erste Flugzeug dieses modernen Typs.

Mit diesem Flottenwachstum stärkt Edelweiss ihre Position am Hub Zürich und findet mit dem Airbus A320neo den Einstieg in das Nachfolgemodell des Airbus A320.

Ich freue mich, dass sich Edelweiss auch auf der Kurz- und Mittelstrecke weiterentwickeln kann und dass wir mit dem ersten Airbus A320neo einen wichtigen Schritt in die Modernisierung unserer Kurzstreckenflotte machen werden. Das Flugzeug verbindet modernste und umweltschonendere Technologie mit mehr Komfort für unsere Gäste

sagt Bernd Bauer, CEO von Edelweiss.

Der Airbus A320neo verbraucht mindestens 15 Prozent weniger Treibstoff als das Vorgängermodell, senkt die Emissionen und fliegt deutlich leiser. Diese Vorteile verbessern nicht nur die Umweltbilanz, sondern schaffen auch zusätzliche Möglichkeiten für den Einsatz auf längeren Strecken.

Über Edelweiss

Edelweiss ist die führende Schweizer Ferienfluggesellschaft und fliegt an die schönsten Traumziele der Welt. Die Airline sorgt zuverlässig für eine angenehme und unbeschwerte Reisezeit zum Ferienziel und kümmert sich mit Engagement und Herzlichkeit um die Sicherheit und das Wohl der Gäste. Edelweiss ist Schwestergesellschaft von Swiss International Air Lines (SWISS) und Mitglied der Lufthansa Group.