Edelweiss präsentiert Winterflugplan

Edelweiss Airbus A340 (Foto: Edelweiss)

Edelweiss erweitert den Winterflugplan 2026/27 ab Zürich mit zusätzlichen Frequenzen, längeren Saisons und mehr Kapazität auf stark nachgefragten Ferienrouten.

Besonders ausgebaut werden die Verbindungen nach Finnisch Lappland, Nordnorwegen und Nordschweden sowie auf ausgewählten Langstrecken. Damit reagiert Edelweiss auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Winterferien im Norden Europas und nach Badeferien, vor allem im Indischen Ozean.

Finnische Destinationen mit mehr Flügen und längeren Saisons

Besonders stark wächst das Angebot nach Finnisch Lappland. Kittilä wird neu bereits ab Ende November statt wie bisher ab Mitte Dezember bedient. Ein zusätzlicher Samstagflug ergänzt das bestehende Angebot. Während der Sportferien fliegt Edelweiss zudem neu auch dienstags und donnerstags nach Kittilä und bietet damit bis zu fünf Verbindungen pro Woche an.

Auch Rovaniemi startet früher in die Saison: Die Hauptstadt von Finnisch Lappland wird ebenfalls bereits ab Ende November angeflogen und neu auch jeweils freitags bedient. Ivalo wird in der Hochsaison neu drei statt zwei Mal pro Woche angeflogen. Kuusamo erhält aufgrund der starken Nachfrage mehr Nonstopflüge.

Mehr Angebot nach Norwegen und Schweden

Auch das Angebot nach Norwegen und Schweden wird weiter ausgebaut. Luleå in Schwedisch Lappland erhält nach einer erfolgreichen ersten Saison in den besonders nachfragestarken Monaten eine zweite wöchentliche Verbindung. Bergen wird neu auch im Februar und März bedient und ergänzt damit das bisherige Sommerangebot. Tromsø, einer der beliebtesten Ausgangspunkte für Nordlicht- und Wintererlebnisse in Nordnorwegen, wird aufgrund der grossen Nachfrage neu täglich angeflogen.

Mehr Frequenzen auf der Langstrecke

Auf der Langstrecke setzt Edelweiss während der Hochsaison zusätzliche Kapazitäten auf besonders stark nachgefragten Strecken ein. Malé auf den Malediven wird von Ende Oktober bis Mitte Januar mit einer zusätzlichen wöchentlichen Frequenz bedient und steht damit neu bis zu vier Mal pro Woche im Flugplan. Colombo in Sri Lanka erhält im gleichen Zeitraum ebenfalls einen zusätzlichen wöchentlichen Flug und wird neu bis zu drei Mal pro Woche angeboten.

Zudem startet die Saison nach Windhoek in Namibia künftig bereits Mitte März statt wie bisher Anfang Juni. Damit wird die Destination über einen deutlich längeren Zeitraum angeboten.

Mehr Kapazität auf beliebten Ferienrouten

Auch im Mittelmeerraum, auf den Kanarischen Inseln und in Nordafrika wird das Angebot punktuell erweitert. Korfu wird neu bis Mitte November bedient. Faro erhält während der gesamten Saison eine zusätzliche Frequenz und wird damit bis zu fünf Mal pro Woche angeflogen. Lanzarote und Fuerteventura erhalten im Herbst zusätzliche Kapazitäten. Nach La Palma werden die meisten Flüge neu nonstop statt via Teneriffa durchgeführt, wodurch gleichzeitig zusätzliche Kapazitäten nach Teneriffa entstehen.

Auch nach Kreta wird die Saison verlängert: Chania wird bis Ende Oktober und Heraklion sogar bis Anfang Dezember bedient. Marrakesch erhält im Februar und März zusätzliche Flüge. Bari, das bisher ausschliesslich im Sommerflugplan angeboten wurde, wird neu auch über Weihnachten und Neujahr bedient.

Mit den Angebotsanpassungen trägt Edelweiss der hohen Nachfrage nach Winterferien im Norden Europas sowie nach Sonnen- und Fernreisezielen Rechnung. Im Winterflugplan 2026/27 umfasst das Streckennetz ab Zürich insgesamt 69 Destinationen in 33 Ländern, darunter 51 Kurz- und Mittelstreckenziele sowie 18 Langstreckendestinationen.

Der Winterflugplan gilt vom 25. Oktober 2026 bis zum 27. März 2027. Alle Flüge sind ab sofort auf flyedelweiss.com und über die üblichen Buchungskanäle buchbar.

Edelweiss